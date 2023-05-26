Запрет на празднование выпускных в ресторанах и на базах отдыха ввели в Мангистау

Столик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление образования Мангистауской области ввело запрет на празднование школьных выпускных в ресторанах и на базах отдыха. Родители выпускников недовольны нововведением, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, ранее министерство просвещения давало рекомендации по запрету на празднование школьных выпускных вне стен школ. Однако пока такой запрет ввели лишь в одном регионе - Мангистау. Местные чиновники заявили, что празднования должны проводиться только в стенах школы и организовать их должны только образовательные учреждения. Родители школьников, оканчивающих в этом году учебные заведения, возмущены такой мерой.

"Я просто не вижу ни логики, ни смысла. Я считаю, что это преступление против прав человека просто и все", "Мы на этих вечерах будем, мы это все будем контролировать. Любой родитель, потому что большинство идет целыми семьями, для того чтобы детей проводить. Для меня это абсурд", - поделились своим мнением мангистаусцы.

Отмечается, что ранее подобную идею озвучили в министерстве просвещения. Но в ведомстве уточнили, что эта инициатива носит лишь рекомендательный характер. О запрете речи не было.

"Да, мы рекомендовали проводить эти мероприятия в стенах школы для обеспечения безопасности и для комфортного пребывания детей в своих родных школах, чтобы могли попрощаться со школой в своих школах.

Это традиционные мероприятия, которое организовывают школы. Документ министерство просвещения о проведении этих мероприятий никогда не было и сейчас нет, поэтому школы их определяют самостоятельно", - разъясняла ранее первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

При этом, в Мангистауском управлении образования не считают, что поторопились с запретом. Они уверены, что он введен ради безопасности детей.

"Здесь, наверное, правильнее будет сказать, даже они с родителями, но это, как вам сказать, никак не влияет на то, что не может быть каких-то правонарушений, даже если они (выпускники - прим. ред.) с родителями, какие-то правонарушения могут случиться. В данном случае мы действуем из того, что все-таки мы стараемся права детей наоборот защитить", - заявила руководитель Управления образования Мангистауской области Куралай Назимова.

Но даже если дети и родители решат ослушаться региональных чиновников, к ответственности их не привлекут. Только если несовершеннолетние будут вне дома без взрослых после 22:00. К слову, журналистам родители выпускников сообщили, что брони в ресторанах и на базах отдыха они не отменяли.

Напомним, в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершится 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года. В Минпросвещения объясняли, что продление учебного года позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

В январе в ведомстве еще раз подтвердили, что последний звонок в школах Казахстана в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей. А в апреле Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

На прошлой неделе в Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. А торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022104-zapret-na-prazdnovanie-shkolnyh-vypusknyh-v-restoranah-i-na-bazah-otdyha-vveli-v-mangistau/