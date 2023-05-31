Министр просвещения ответил на слова депутата о непрофессиональном решении продлить учебный год

Последний звонок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр просвещения ответил на критику депутата Ирины Смирновой о том, что решение о продлении учебного года в Казахстане является волюнтаристским и непрофессиональным, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев в кулуарах выездного заседания по развитию Национальной системы квалификаций отметил, что решение о продлении учебного года было принято экспертами и о том, что дети будут учиться до 31 мая, было озвучено еще в сентябре.

"7,5 тысяч школ и 200 районных отделов образования… Я лично созванивался с некоторыми школами, которые лично знаю, о том, какие есть проблемы, было ли это уже в сентябре объяснено. Мне ответили, что в педсоветах это было обсуждено", – заявил министр.

Бейсембаев отметил, что сразу же после внедрения новых сроков обучения была сформирована рабочая группа, чтобы оценить, насколько нововведение эффективно.

"Никто не умаляет ничьи достоинства (об Ирине Смирновой – прим. авт.). Но я сейчас говорю об экспертном сообществе, – это несколько людей, а не одно мнение – которые проводят анализ, измерения, замеры, исследования, срезы. Никто из тех, кто сейчас об этом говорит (против продления учебного года – прим. ред.), не проводил никаких исследований и анализа. Мы должны проявить терпение и все-таки ссылаться на экспертное мнение", – заявил министр.

Он призвал дождаться мнения экспертов по данному вопросу.

"Сегодня последний учебный день. Результаты всех исследований сейчас подведут наши эксперты. Они уже скажут, насколько это эффективно. Все-таки чтобы говорить какие-то утверждения, необходимо ссылаться на научные исследования и экспертный анализ. Нужно с экспертами советоваться и их аналитические подходы взять за основание", – призвал глава Минпросвещения.

Ранее депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане. Она назвала данное решение волюнтаристским, непродуманным и непрофессиональным.

Продление учебного года в Казахстане

В августе прошлого года Министерство просвещения утвердило длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая. А в январе этого года ведомство сообщило, что последний звонок в школах страны состоится 1 июня.

В марте министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что поступает много предложений от родителей с просьбой завершать учебный год 25 мая. Однако он призвал доверить решение данного вопроса экспертному сообществу.

Тем временем в некоторых школах учебники начали сдавать раньше 31 мая. В связи с этим у экс-главы Минпросвещения Асхата Аймагамбетова поинтересовались, для чего нужно было продлевать учебный год и переносить дату последнего звонка, если дети заняты в дополнительные дни сдачей книг. Аймагамбетов в ответ заявил, что вопрос необходимо задавать коллегам из Минпросвещения.

Сегодня министр просвещения сообщил, что был выявлен ряд школ, в которых последний звонок провели раньше времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022853-ministr-prosvescheniya-otvetil-na-slova-deputata-o-neprofessionalnom-reshenii-prodlit-uchebnyy-god/