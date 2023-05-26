Задержанный в ходе январских событий джазмен из Кыргызстана подал иск против МВД Казахстана

Викрам Рузахунов. Фото: Facebook.com/vicram.rouzakhunov

Музыкант Викрам Рузахунов подал иск к МВД РК из-за видеосюжета о беспорядках в Казахстане в 2022 году. Суд отказал в удовлетворении иска, сообщается на официальном сайте столичного суда.

В судебном органе уточнили, что 9 января 2022 года телеканал "Qazaqstan" показал видеосюжет об участии гражданина Кыргызской Республики, музыканта Рузахунова в январских событиях в Алматы.

20 марта текущего года кыргызстанец обратился в Алматинский районный суд Астаны с иском к МВД о признании распространенных в видеосюжете сведений не соответствующими действительности, возложении обязанности опровергнуть указанные сведения и принести публичные официальные извинения через тот же телеканал.

"Требования мотивированы тем, что МВД через СМИ распространило необоснованное обвинение о планировании и участии истца - гражданина Кыргызской Республики в митингах в ходе январских событий 2022 года", - говорится в сообщении судебного органа.

В суде не нашли подтверждение доводы Рузахунова, что видеосюжет продемонстрирован на телеканале по инициативе МВД.

Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны от 19 мая 2023 года Рузахунову было отказано в удовлетворении иска.

В настоящий момент судебный акт еще не вступил в законную силу.

Напомним, что информация о задержании гражданина Кыргызстана, который якобы был участником беспорядков в Алматы в январе 2022 года, появилась 9 января прошлого года. Сначала сообщалось, что данный гражданин является безработным и согласился на участие в тех событиях за 90 тыс. тенге. Также сообщалось, что эту "работу" ему предложили неизвестные.

Однако, вскоре выяснилось, что задержанный является джазменом из Кыргызстана, который часто выезжал с выступлениями в Казахстан. К беспорядкам он отношения не имел.

Отметим, что в январе 2022 года власти заявляли о задержании иностранных граждан, которые могли быть участниками беспорядков в РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022115-zaderzhannyy-v-hode-yanvarskih-sobytiy-dzhazmen-iz-kyrgyzstana-podal-isk-protiv-mvd-kazahstana/