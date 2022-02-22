Названо число иностранцев, задержанных в ходе беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова рассказала, сколько иностранцев было задержано в ходе январских событий в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Эльвира Азимова сообщила, что среди задержанных во время беспорядков в стране есть и иностранцы.

"В следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 - граждане Узбекистана, двое из России и двое граждан Кыргызстана", - указала она.

Азимова также прокомментировала условия их содержания.

"В части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января.

В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количество задержанных", - заявила уполномоченный по правам человека.

При этом омбудсмен заверила, что в последующем ситуация стабилизировалась. Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания, с ее слов, на сегодня соблюдаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957267-skolko-inostrantsev-zaderzhali-v-hode-besporyadkov-v-kazahstane-rasskazala-azimova/