Крупная авария произошла на водопроводе в Караганде (видео)

Водопровод в Караганде. Кадр из видео: КТК

Один из районов Караганды остался дез питьевой воды из-за крупной аварии. К социальным объектам и на улицы организовали подвоз, а в школах сократили время занятий, передает сайт телеканала КТК.

"По всей Сортировке сейчас нет воды. Занятия проходят в штатном режиме. Правда, мы сократили немного время: это прописано в санитарно-эпидемиологических нормах. С утра, пока вода еще текла, мы успели набрать в емкости, а также нам доставили ее подвозом. Столовая работает, для технических нужд также имеется", – сообщил директор школы №137 Караганды Ерлан Аязбеков.

Учащиеся пяти школ на окраине сегодня раньше ушли с уроков. Коммунальное предприятие организовало подвоз во дворы, школы и детсады.

Работы по устранению поломки начались еще ночью. По данным телеканала, специалисты не сразу поняли, в чем дело. На водоводе обнаружили продольную трещину. С ночи сразу несколько бригад занимаются откачкой воды и заменой лопнувшего отрезка.

Отмечается, что капитальный ремонт 9 километров трубопровода проводили в 2009 году. Этот участок соединяет окраину с центром города. Тогда новейшим современным материалам сулили десятки лет работы.

Тем не менее это уже вторая серьезная поломка за год. Теперь трубу диаметром 500 миллиметров отправят на экспертизу.

"Принятые мероприятия в ночное время позволили уже без двадцати минут 8 утра практически основную воду откачать с места аварии. Только на трубопроводе остались. И определиться уже с характером повреждения. Вновь произошло разрушение полиэтиленовой трубы", – заявил начальник службы водоснабжения ТОО "Караганды су" Николай Сеньковский.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021798-krupnaya-avariya-proizoshla-na-vodoprovode-v-karagande-video/