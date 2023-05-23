Крупная авария произошла на водопроводе в Караганде (видео)

Водопровод в Караганде. Кадр из видео: КТК

Один из районов Караганды остался дез питьевой воды из-за крупной аварии. К социальным объектам и на улицы организовали подвоз, а в школах сократили время занятий, передает сайт телеканала КТК.

Работы по устранению поломки начались еще ночью. По данным телеканала, специалисты не сразу поняли, в чем дело. На водоводе обнаружили продольную трещину. С ночи сразу несколько бригад занимаются откачкой воды и заменой лопнувшего отрезка.

Учащиеся пяти школ на окраине сегодня раньше ушли с уроков. Коммунальное предприятие организовало подвоз воды во дворы, школы и детсады.

Отмечается, что капитальный ремонт девяти километров трубопровода проводили в 2009 году. Этот участок соединяет окраину с центром города. Тогда новейшим современным материалам сулили десятки лет работы.

Тем не менее это уже вторая серьезная авария за год. Теперь трубу диаметром 500 миллиметров отправят на экспертизу.

"Принятые мероприятия в ночное время позволили уже без двадцати минут 8 утра практически основную воду откачать с места аварии. Только на трубопроводе остались. И определиться уже с характером повреждения. Вновь произошло разрушение полиэтиленовой трубы", – заявил начальник службы водоснабжения ТОО "Караганды су" Николай Сеньковский.

Источник: КТК

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В последнее время в Казахстане все активнее обсуждаются проблемы водоснабжения в различных регионах страны.

Так, в Актау в конце апреля полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно.

Как объясняли коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Тем не менее местные жители жалуются, что перебои с водой в областном центре каждый день.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: потерпите, осталось год-два. С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – заявлял возмущенный горожанин.

При этом в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале прошлого месяца из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

2 мая премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021798-krupnaya-avariya-proizoshla-na-vodoprovode-v-karagande-video/