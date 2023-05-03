"Иначе мы придем к их запрету": депутат предложил ряд мер для электросамокатчиков

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

На заседании мажилиса депутат Сергей Пономарев заявил, что без строительства отдельной инфраструктуры для электросамокатов Казахстан может прийти к их полному запрету, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Пономарев заявил, что электросамокаты важны в качестве экологического вида транспорта в Казахстане, и особенно в Алматы – при том, что спрос на них высокий.

Однако, по его мнению, самокатчики не знают, что такое наказание за сбитого пешехода – от этого вида транспорта страдают идущие по тротуарам люди.

Депутат добавил, что сейчас парламент готовит поправки в закон "О дорожном движении", где будут прописаны и электросамокаты, но он считает, что нужны иные решения.

"Мы хотим и будем развивать новый электротранспорт, и нужно немедленно пересмотреть отношение к созданию для него инфраструктуры. Без нее в самое ближайшее время нам придется прибегнуть к усилению регулирования и, в конечном итоге, полному запрету электросамокатов и других новых средств мобильности", – заявил Пономарев.

В качестве решения он предложил следующие меры:

МИО провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной за движение электросамокатов;

включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры;

привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта сами шеринговые (прокатные) компании;

вести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медпомощью;

МВД завершить работу и запустить программу общественного контроля, чтобы любой пешеход мог снять нарушителя на самокате на телефон и отправить видео в дорожную полицию.

Ранее мы писали, что электросамокаты могут запретить в Париже. За это на соответствущем референдуме проголосовали жители французской столицы.

Ситуация с электросамокатами в Казахстане

В июне прошлого года в стране разработали проект стандарта по эксплуатации электросамокатов. Так, максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч, также среди требований: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, наличие фар.

На встрече с населением Алмалинского района аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сам как-то чуть не пострадал от самокатчиков.

В июле прошлого года шла речь о том, чтобы ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков. Позже стало известно, что любителям данного вида транспорта запретили кататься в парках и скверах южной столицы. Наряду с этим кататься на самокатах стало возможно только с 16 лет.

В октябре стало известно, что самокатчиков хотят приравнять к водителям транспортного средства, и в случае нарушения ПДД, применять в их отношении соответствующие административные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019178-inache-my-pridem-k-ih-zapretu-deputat-predlozhil-ryad-mer-dlya-elektrosamokatchikov/