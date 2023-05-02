"Из-за геополитической ситуации": проект опреснительного завода в Мангистау подорожал на 18 млрд

Раковина. Иллюстративное фото: pexels.com

Замакима Мангистауской области Канат Кульджанов на заседании кабмина рассказал, почему до сих пор не введен в эксплуатацию опреснительный завод "Каспий" в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, дефицит воды в 50 тыс. кубометров в сутки, планировалось решить в том числе за счет опреснительного завода "Каспий" в Актау. Но завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

Глава кабмина поинтересовался, что делается для запуска дополнительных мощностей завода в эксплуатацию.

Канат Кульджанов на это заявил, что стоимость проекта по увеличению производительности опреснительного завода "Каспий" на 40 тыс. кубометров в сутки составил 12,6 млрд тенге. По его словам, на сегодня проект выполнен на 80%.

"Срок его реализации – июнь 2023 года. Но сейчас компания отказывается от выполнения своих обязательств в связи с геополитической ситуацией в мире. Поэтому с компанией заключен договор – сейчас проект подорожал на 18,1 млрд тенге.

Просим содействовать выделению денежных средств в размере 5,6 млрд тенге из резерва правительства РК. Если они будут выделены, полное строительство завода завершится в августе 2023 года", – отметил замакима.

Добавим, что в 2019 году акиматом Мангистауской области была начата работа по решению проблемы нехватки воды в населенных пунктах Мунайлинского района и в селе Курык Каракиянского района.

Из республиканского бюджета за 2019-2022 годы было направлено 12,1 млрд тенге на увеличение мощности опреснительной установки завода "Каспий" в Актау до 40 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.

Кроме того, была начата подготовка к строительству III очереди опреснительного завода "Каспий" мощностью 60 тысяч куб.м в сутки. Ориентировочная стоимость проекта составляет 25 млрд тенге. Срок реализации проекта – 2022-2025 годы.

Отметим, что ТОО "Опреснительный завод "Каспий" является дочерней компанией АО "СПК "Каспий". Об этом сообщается на официальном сайте последней.

Завод занимается получением из морской воды методом обратного осмоса питьевой воды, реализацией питьевой воды и пермеата.

ТОО "ОЗК" осуществляет реализацию питьевой воды жителям Каракиянского и Мунайлинского районов.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

Напомним, в Актау на прошлой неделе полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно.

Как объясняли коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Тем не менее местные жители жалуются, что перебои с водой в областном центре каждый день.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: потерпите, осталось год-два. С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – заявлял возмущенный горожанин.

При этом в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале прошлого месяца из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018968-proekt-opresnitelnogo-zavoda-v-mangistau-podorozhal-na-18-mlrd-iz-za-geopoliticheskoy-situatsii/