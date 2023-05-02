280 млрд тенге потратят на решение проблем с водой в регионах Казахстана

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР Марат Карабаев на заседании правительства рассказал, как будут решать проблемы по охвату населения питьевой водой, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр назвал регионы, где отмечается низкий охват населения питьевой водой.

"Наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области – 91,9%, в селах в Костанайской – 80,4%, Акмолинской – 89,8% и Северо-Казахстанской областях – 85%", – заявил он.

Согласно данным МИИР, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% в селах– 94,5%.

100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в лишь 9 регионах: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Северо- и Западно-Казахстанской, Жетусыской, Улытауской и Кызылординской областях.

Министр также указал на то, что регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, что позволяет повысить уровень показателей.

"В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию 402 проектов, в том числе в городах – 135 проектов на сумму 167 млрд тенге на, а в селах 267 проектов на сумму 113 млрд тенге, в том числе по проектам водоотведения 3,7 млрд тенге", – подчеркнул глава МИИР.

Он добавил, что решить вопрос питьевой воды 1395 сел планируется до конца 2025 года, в том числе с помощью установки комплексных блок-модулей за счет средств местных бюджетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018957-280-mlrd-tenge-potratyat-na-reshenie-problem-s-vodoy-v-regionah-kazahstana/