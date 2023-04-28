"В каком веке живем?": астанчане пожаловались на фекальный запах из-за плотной застройки (видео)

Астанчанка Галина Шелестюк. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители правого берега Астаны жалуются на затопленные подвалы, из-за которых в округе стоят фекальный запах. Отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода, передает сайт телеканала КТК.

Проблемы с застоем канализационных жидкостей в домах на правом берегу столицы начались еще в 2020-м, когда неподалеку заселили несколько высоток. Именно после этого к старым пятиэтажкам, находящимся в низине, по закону сообщающихся сосудов устремились фекальные массы со всей округи, рассказывают жители. Старые трубы в подвалах полопались от избыточного давления и дали зловонную течь.

"Запахи в подъезде, в квартире. В подъезд невозможно зайти. Возле дома невозможно стоять. От нашего дома идет к соседнему дому. Соседний дом тоже топится. Там колодец тоже стоит огромный", - жалуется астанчанка Галина Шелестюк.

В сырых подвалах стали плодиться комары. В непросыхающих подземельях вытравить их невозможно. От кровососущих насекомых и от фекального запаха люди спасаются как могут: в каждой комнате по освежителю, а окна практически не закрываются.

Когда в Астане начались перебои с водой, жители скинулись на дополнительный насос для подкачки давления. Но электронный блок управления нагнетателя из-за сырости регулярно перегорает – и верхние этажи остаются еще и без водоснабжения.

"От влажности, от сырости в подвале это реле мы уже поменяли – 30 штук реле. Ну это смешно! Мы в каком веке живем, в каком мире? Мы в столице живем, а проблема такая, что мы должны обеспечить себя водой.

Главный коллектор не работает. Речь идет о ключевом канализационном узле, который должен выводить нечистоты в магистральный трубопровод. Мы дозвонились до тех, кто отвечает за его работу, и нам сообщили, что буквально вчера все исправили. Но случилась новая напасть", - возмущен глава управляющей компании Артур Итаев.

Как оказалось, произошел порыв коллектора, из-за чего грунтовая вода смешалась с канализацией. Специалисты организации, которая обслуживает канализационные сети, подчеркнули, что они только обслуживают их, а не строят новые. Да и грунтовые воды нынче подпирают. А если бы трубы в подвалах были герметичными, то и проблем бы никаких не было.

"Вследствие таяния талая вода попадает в канализацию, и канализационный коллектор не справляется. Он, может, был рассчитан на эти пятиэтажки старые, а там новые по госпрограмме построили. Если все трубы герметично соединены, именно с колодца будет выливаться, а не с подвала", - заявил мастер по обслуживанию канализации Алибек Казез.

Из-за темпов столичной застройки порожденный ею замкнутый круг сжимается все сильнее. И это уже не только нехватка воды, но и то, как от нее избавляться после того, как ее использовали.

Источник: КТК

Напомним, ранее из-за плотной застройки столицы у астанчан начались проблемы с подачей воды. Из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

К слову, проблемы с водоснабжением и канализацией наблюдаются не только в Астане. В Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

В начале апреля Балхаш и вовсе на четыре дня остался без питьевой воды из-за прорвы магистральной трубы. А вчера подачу питьевой воды остановили в Актау.

В МИИР заявили, что из-за низких тарифов денег на ремонт сетей не хватало, в результате инфраструктура медленно, но верно ветшала до уже критического состояния. Еще одной причиной проблем с водоснабжением в Мининдустрии назвали отсутствие культуры потребления.

К слову, тарифы на коммунальные услуги для казахстанцев обещают повысить уже этим летом. В каких городах комуслуги подорожают сильнее всего, ранее рассказывали в МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018755-v-kakom-veke-zhivem-astanchane-pozhalovalis-na-fekalnyy-zapah-iz-za-plotnoy-zastroyki-video/