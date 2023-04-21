"Наверное, будет дефицит": казахстанцы начали массово переводить автомобили на газ (видео)

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После поднятия цен на бензин и дизельное топливо казахстанцы стали массово устанавливать на машины газовое оборудование - в разных регионах на СТО образовались очереди, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, значительно увеличилось число клиентов станций техобслуживания в Алматы. Если раньше за день приезжала одна машина, сейчас – минимум три. В основном переходят на газ владельцы легковушек. Среди них много таксистов.

"Где-то уже полторы-две недели назад у нас появилось больше клиентов в полтора либо два раза уже. Поток очень сильный. Те люди, которые таксуют, им без газа вообще невыгодно", - рассказывает специалист по установке ГБО Серик Байтереков.

Найти свободного установщика сейчас непросто, передает телеканал. Своей очереди клиенты ждут больше недели. Мастера отмечают: ходят слухи о том, что системы автогаза вырастут в цене, поэтому все хотят успеть. Но пока стоимость остается прежней. Газобаллонное оборудование обходится от 200 до 500 тысяч. В эту сумму входят и аппаратура, и работа. Установка занимает целый день.

По словам автолюбителя Бейбита Сагындыка, он установил на свое авто газовое оборудование еще шесть лет назад. Голубое топливо обходится автомобилисту значительно дешевле бензина.

"Экономлю примерно 50%. В плане безопасности все зависит от мастеров, которые устанавливают и обслуживают. Нужно обращаться только в лицензированные центры. Меня уже пять лет обслуживает один и тот же специалист, никаких проблем нет", - рассказал Бейбит.

Если в Алматы, Астане и на западе газифицировать авто начали давно, то теперь активизировались павлодарцы. И это при том, что открытых месторождений газа в регионе нет.

"Активность существенная – возросла минимум в два раза. То есть если раньше мы ставили 15-20 автомобилей в месяц, то сейчас заявок на следующий месяц уже более 40. Прежде всего экономия на топливе. То есть системы газового оборудования окупаются очень быстро при нынешней разнице в цене", - рассказал владелец автосервиса Ринат Ибатулин.

Житель Павлодара Евгений Солодовников признается, что заправляться бензином теперь стало гораздо дороже, поэтому мужчина решил перевести авто на газ.

"Обратился к парням по установке газа, потому что выросли цены на бензин. Это очень ударило по кошельку, скажем так. И вот посчитали, решили установить газ", - поделился Евгений Солодовников.

Между тем эксперты считают, что ажиотаж вокруг переоборудования может сильно ударить по всему газовому рынку Казахстана. Производство сжиженного нефтяного газа в стране ограничено. Массовый спрос на голубое топливо грозит дефицитом.

"Почему сейчас автолюбители переходят на газ, эта причина ясна, банальна – то, что цены на автогаз в три раза дешевле бензина. Уже к 2026 году, наверное, будет дефицит сжиженного нефтяного газа, если мы не снизим количество автотранспорта, переходящего с бензина на газ", - считает директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов.

Напомним, ранее министр энергетики заявил: в ближайшие месяцы сжиженный газ тоже подорожает, но незначительно. А вот по прогнозам некоторых экспертов, скоро голубое топливо будет стоить максимум на треть дешевле бензина.

Источник: КТК

Повышение цен на ГСМ в Казахстане

3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

предельная розничная цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;

за литр для всех регионов Казахстана; дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

Позже Токаев принял нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева, который рассказал, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа.

В правительстве, между тем, обещают существенно нарастить производство ГСМ в Казахстане.

Ранее мы рассказывали, как подорожание бензина и дизтоплива сказалось на жизни казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017795-navernoe-budet-defitsit-kazahstantsy-nachali-massovo-perevodit-avtomobili-na-gaz-video/