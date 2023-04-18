Токаеву доложили о ситуации на рынке ГСМ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал доклад об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ, а также о реализации крупных нефтегазовых проектов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

Кроме того, глава государства был проинформирован о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

В завершение встречи президент акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.

Напомним, что 4 апреля указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович был назначен министром энергетики Казахстана. До этого пост министра энергетики с января 2022 года занимал Болат Акчулаков, который, согласно указу главы государства, теперь назначен на должность советника президента РК.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В январе Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому введенный ранее запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива продлен еще на 6 месяцев. Данный запрет действует с июля 2022 года.

Также в Казахстане в начале текущего года обещали усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. В правительстве заявляли, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

В марте автовладельцы столкнулись с нехваткой дизельного топлива. В Минэнерго тогда заявили, что специальные штабы, расположенные в регионах Казахстана, проведут обследование нефтебаз, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017276-tokaevu-dolozhili-o-situatsii-na-rynke-gsm-v-kazahstane/