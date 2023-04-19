Правительство пообещало существенно нарастить производство ГСМ в Казахстане

Заседание под председательством Токаева. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны рассказал о планах правительства по наращиванию производства ГСМ, передает официальный интернет-ресурс премьера РК.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время принимаются меры по увеличению ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей для его дальнейшей переработки.

"Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров. В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд куб. м товарного газа в год.

Глава правительства также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год. При этом в настоящее время ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит 8,7 млрд долларов.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В январе Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому введенный в июле 2022 запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива продлен еще на полгода.

Также в Казахстане в начале текущего года обещали усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. В правительстве заявляли, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

В марте автовладельцы столкнулись с нехваткой дизельного топлива. В Минэнерго тогда заявили, что специальные штабы, расположенные в регионах Казахстана, проведут обследование нефтебаз, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ.

Между тем вчера, 18 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Министр сообщил, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017355-pravitelstvo-poobeschalo-suschestvenno-narastit-proizvodstvo-gsm-v-kazahstane/