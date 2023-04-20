Как подорожание бензина и дизтоплива отразилось на жизни казахстанцев (видео)

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане с 12 апреля подняли предельные цены на бензин и дизельное топливо. Как это отразилось на жизни казахстанцев в регионах, рассказывается на сайте телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, волна подорожания ГСМ уже начала накрывать регионы. На некоторых заправках цены на бензин и дизель еще держатся, но большинство ценники уже поменяли.

Так, по данным корреспондентов, в Актобе вслед за ростом цен на дизель может измениться и стоимость проезда в общественном транспорте. Самый крупный перевозчик в городе уже отреагировал на новые тарифы. В компании утверждают, что с нынешними расценками на топливо они несут убытки.

90% автобусов в Актобе ездят именно на дизельном топливе. А сейчас, когда оно подорожало на 30 тенге, в автопарке задумались, как компенсировать дополнительные расходы. В компании заявляют, что из-за новых цен уже потеряли свыше 10 млн тенге, и просят чиновников увеличить сумму субсидии. В противном случае придется поднять цены на проезд.

"Для нас льготы, как, например, для аграриев, не предоставляются. Просто перед фактом ставится повышение цен, и все. В последний раз мы, например, поднимали цену на проезд в 18-м году", – официальный представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.

По словам представителей самого крупного перевозчика, сейчас акимат выделяет субсидии лишь на пригородные маршруты – в месяц примерно 50 млн тенге. Этого, уверяют в автопарке, мало. Поэтому теперь в компании требуют полноценного субсидирования – на все маршруты.

"Например, в Кызылорде стоимость уже 110 тенге. А в некоторых городах – 100 тенге. У нас, опять же, сохраняется на низком уровне – 80 тенге. Хотя расходы, опять же, увеличиваются. Мы в данный момент направили письмо заказчику услуг, то есть ЖКХ, о пересмотре суммы субсидий либо по вопросам тарифообразования", – добавил Жилкаманов.

В акимате, как выяснилось, письмо еще не изучили. Но пояснили: увеличение суммы субсидий рассматривает специальная комиссия, поэтому с ответом придется подождать.

"Проводятся все расчетные работы с дальнейшим выведением на комиссию. У нас сейчас 27 маршрутов субсидируются. Еще есть 12 маршрутов – социально значимые маршруты. По этим 12 маршрутам сейчас проводятся расчетные работы", – ответил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Жомарт Бахыткельды.

Жителям остается надеяться, что чиновники и перевозчик придут к общему мнению. Вопрос должен решиться в течение двух недель. За это время в акимате должны дать автопарку официальный ответ.

Тем временем на границе, как передает телеканал, пытаются заработать на казахстанском топливе. Так, кыргызстанцы рассказывают, что даже после подорожания в Казахстане заправляться по-прежнему выгоднее, чем на родине.

Полицейские уже несколько дней в Жамбылской области проводят специальные рейды и ищут тех, кто незаконно пытается вывезти наше горючее за рубеж. Это, как правило, водители грузовиков с переоборудованными баками большего размера. В полиции подтверждают, что чаще попадаются граждане Кыргызстана. Нарушителей штрафуют на 51 тысячу тенге и забирают машины на штрафстоянку. Отдают, когда хозяева снимают лишние топливные баки или регистрируют их.

"На сегодня выявлено 27 фактов правил эксплуатации транспортных средств путем установки дополнительных топливных баков, несоответствующих техническим требованиям", – сообщил заместитель начальника УАП ДП Жамбылской области Николай Сон.

На казахстанских заправках около границы и сегодня можно наблюдать заправляющих легковые машины кыргызстанцев. Это не считается противозаконным. Себя они называют таксистами. В 60-литровые баки заливают бензин, заехав на специальные подъемы. Так, уверяют, помещается больше.

Сейчас в Жамбылской области еще существуют отдельные заправочные станции, которые держат старый диапазон цен. Но в целом стоимость все-таки увеличилась. По данным телеканала, бензин марки АИ-92 продается по 202 тенге.

Несмотря на повышение стоимости ГСМ, уравнять казахстанские цены с ценами соседнего Кыргызстана и исключить переток топлива не удалось. Там тот же АИ-92 стоит порядка 50 сомов, это около 260 тенге.

На севере Казахстана подорожание топлива больше всех обсуждают фермеры. Повышение цен на топливо застало Северный Казахстан за считанные недели до посевной кампании. За двое суток литр солярки подорожал сразу на 35 тенге. Сегодня ее можно купить в диапазоне от 260 до 295 тенге.

В этом году сельхозпроизводителям понадобится почти 74 тысячи тонн ГСМ, подсчитали в акимате. Это на 3 тысячи тонн больше, чем в прошлом. Удешевленную солярку еще можно приобрести по 224 тенге за литр, власти уверяют, никаких проблем с этим нет. Но местные аграрии говорят, что уже давно живут по принципу "на льготный дизель надейся, а сам не плошай". Солярка перед посевной дорожает хронически, поэтому фермеры со стажем запасают ее еще с начала зимы, когда нет ажиотажа.

"Конечно, всем бы и мне бы хотелось, чтобы было дешевле, чтобы заработать больше. Ну, другая сторона монеты, то есть те же производители этого дизтоплива, они же тоже хотят заработать, и те же нефтебазы, и те же АЗС. То есть люди же там работают, они же тоже хотят заработать, зарплату повыше. Все мы хотим побольше зарплату", – считает замдиректора сельхозкластера Марат Карымсаков.

Аграрные эксперты не скрывают: подорожание дизтоплива отразится на ценах на всю сельхозпродукцию, и в первую очередь это почувствуют рядовые покупатели.

Источник: КТК

Повышение цен на ГСМ в Казахстане

Напомним, что 3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

предельная розничная цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;

за литр для всех регионов Казахстана; дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

Несколько дней назад Токаев принял нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева, который рассказал, что в 2023 году будет разработан план энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа.

В правительстве, между тем, обещают существенно нарастить производство ГСМ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017487-kak-podorozhanie-benzina-i-diztopliva-otrazilos-na-zhizni-kazahstantsev-video/