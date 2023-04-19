Идею создания полиции по защите прав животных оценили в Минэкологии

Кот. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства экологии и природных ресурсов в кулуарах кабмина выразила мнение, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

"Здесь необходимо комплексно смотреть. Вопрос в том, что мы считаем, что есть органы внутренних дел и, возможно, какие-то отдельные службы дополнительно создавать – это дополнительное бюджетирование", – заявила в ответ Зульфия Сулейменова.

При этом она указала на важность соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Необходимо, по ее словам, чтобы был достаточный уровень ответственности, в том числе со стороны хозяев животных.

"Если в этом направлении у нас ответственность повышается, то, соответственно, и, возможно, в полиции отдельной какой-то не будет необходимости. Нужно идти в первопричину и устранять ее", – заявила она.

Говоря об отстреле собак, министр добавила, что сейчас в этом направлении ведется большая работа.

"Необходимо понимать, в чем первопричина. Зачастую в том, что у нас к домашним животным недостаточно ответственное обращение. Бывают случаи самовыгула собак. Они вышли на улицу и все те животные вокруг, которые имеются, оплодотворили и дальше щенята рождаются, котята.

Мы фактически плодим бродячих животных. Отсюда – стерилизация, вакцинация, чипирование важны. Иногда бывает, на самовыгуле невозможно найти, кто хозяин. Мы направляем материалы в органы внутренних дел, ищут хозяев, потому что чипов нет, невозможно установить (кто хозяин – прим. ред.). Сейчас мы работаем в том числе с зоозащитными организациями, акиматами, управлениями ветеринарии, МСХ, МВД, чтобы выработать механизмы", – резюмировала Зульфия Сулейменова.

Ранее на портале "Открытых НПА" опубликовали проект приказа, согласно которому казахстанцам могут запретить содержание невакцинированного и нестерилизованного животного. Также в документе значатся другие правила.

Однако после опубликования проекта приказа некоторые из казахстанцев выразили свое несогласие и начали подписывать петицию, требуя изменить поправки в правила содержания и выгула домашних животных.

В частности, владельцы мопсов, шпицев и чихуахуа пришли в негодование, когда узнали, что им теперь придется надеть на своих питомцев намордники. Нарушителям грозит штраф в почти 35 тысяч тенге.

Усилия по защите животных в Казахстане

В конце декабря 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

Вместе с ним глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".

До этого, в октябре 2021 года, в ходе обсуждения проекта закона "Об ответственном обращении с животными" экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, говорил, что основная цель закона – это защита животных от жестокого обращения.

Кроме того, в законе учли предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

А недавно в Казахстане запустили горячую линию по вопросам защиты животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017397-ideyu-sozdaniya-politsii-po-zaschite-prav-zhivotnyh-otsenili-v-minekologii/