Казахстанцам могут запретить содержать нестерилизованных и невакцинированных животных

Собака. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане разработали поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА".

Так, согласно проекту приказа, в Казахстане не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного. Также владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец питомца обязан убирать экскременты за ним незамедлительно.

"Не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении. Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов; для кошек – более 48. Для котят и щенков количество времени без присмотра определяется, исходя из их возраста и физиологических потребностей в кормлении и уходе, а также с учетом наличия кормящих кошек и собак", – говорится в документе.

Кроме того, при выгуле домашних животных необходимо соблюдать следующие правила:

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 см и вес более 30 кг), должны находиться на поводке и в наморднике;

все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицы, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий 1,5 (полутора) м, во избежание ДТП и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 (полутора) м, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в случае необходимости, владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

"Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом", – говорится в проекте приказа.

Также, согласно изменениям, собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней, начиная с 3-месячного возраста, независимо от породы в ветеринарных клиниках или ветеринарных учреждениях. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.

Публичное обсуждение проекта продлится до 6 апреля.

Между тем ранее в Казахстане запустили горячую линию по ответственному обращению с животными.

Добавим, что в марте 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому жестокое обращение с животным – умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

В случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния, согласно статье 407-1 КоАП РК, грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (17250 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34 500 тенге). Если деяние было совершено повторно в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП (69 тыс. тенге), для должностных лиц – 40 МРП (138 тыс. тенге).

При этом статья 316 УК РК за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусматривает штраф в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в отношении двух и более животных;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в присутствии малолетних;

публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций,

- наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013930-kazahstantsam-zapretyat-soderzhat-nesterilizovannyh-i-nevaktsinirovannyh-zhivotnyh/