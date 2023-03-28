Казахстанцев возмутило предложение надевать намордники на шпицев и чихуахуа (видео)

Шпиц. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы с собаками недовольны поправками в правила содержания и выгула домашних животных. Люди подписывают петицию, требуя изменить их, передает сайт телеканала КТК.

Владельцы милых мопсов, пушистых шпицев и маленьких чихуахуа пришли в ярость, когда узнали, что им теперь придется надеть на своих питомцев намордники. Нарушителям грозит штраф - почти 35 тысяч тенге.

Как поясняет алматинка Светлана Худякова, хозяйка шпица Ичиго, ее питомец весит всего 8 килограммов и участвует в соревнованиях по ездовому спорту. Ичиго обучена, воспитана и не представляет для окружающих никакой опасности.

"Мы как спортсмены преодолеваем дистанцию в 5 километров. То есть бежать собака 5 километров в наморднике, конечно же, не может", - делится Светлана.

В наморднике и на поводке собаки должны быть даже на огороженных, специально отведенных для выгула площадках. Например, в Алматы таких сейчас 14. Но, как уверяют владельцы псов и кинологи, в этом случае спецплощадки просто теряют свой смысл.

"Намордники прописали также на площадках для выгула животных, где собака должна проявить свою активность, выплеснуть всю свою энергию. Там она находится на поводке и в наморднике, то есть это, конечно же, противоречит как раз таки гуманному отношению к животным", - считает алматинка.

На коротком поводке (не длиннее двух метров) и в наморднике должны быть даже щенки. А еще разработчики новых правил запретили гулять с питомцами детям и подросткам.

В Министерстве экологии и природных ресурсов уверяют: все это сделали исключительно ради людей.

"Данный проект предусматривает надевание намордника на собак, которые включены в перечень, требующих особой ответственности. В настоящее время обязательно надевать намордники для всех собак. Цель правил - привести в соответствие с требованием жителей, населения", - заявил главный эксперт Министерства экологии и природных ресурсов РК Ринат Есмагулов.

Какие специалисты консультировали чиновников при составлении правил, неизвестно. Но все кинологи уверяют: новые требования сложно назвать гуманными - для некоторых пород собак они могут быть даже опасными.

"Ношению намордников собаками декоративных пород - йоркширскими терьерами, чихуахуа, - они не то чтобы смешные, они могут даже навредить собакам. Особенно для собак с короткой мордой ношение намордников категорически противопоказано, потому что оно мешает правильному дыханию.

Есть собаки, которые выводились для охранных служб, для защитной службы. Допустим, собаки, как алабаи, кавказская овчарка - конечно, требование к ношению намордников во время нахождения на улице, они вполне законны", - объяснил директор кинологического центра К-9 Александр Боднар.

Владельцы собак сейчас массово подписывают петицию против новых правил. Многие, опасаясь штрафов, отправились в зоомагазины. Хозяева торговых точек говорят: спрос на намордники размера XS увеличился сразу в 10 раз. Их стоимость - от 2 тысяч тенге.

"Надевают намордники даже на миниатюрные породы, такие как йорк, шпиц, на щенков даже - по новым требованиям, что до трех месяцев щенки тоже должны выгуливаться в намордниках.

Конечно, опечалены клиенты. Такое ощущение, что тут идет борьба с существованием в принципе собак на площадках, где люди гуляют. Казалось бы, чтобы собака справила физиологические потребности: побегать, попрыгать, разрядиться немножко. Каким образом собака будет делать это в намордниках, это непонятно", - делится продавщица зоомагазина Алина Янгулбаева.

В случае нарушения новых правил владельцам животных грозит штраф до 35 тысяч тенге.

После общественного резонанса поправки в документе вынесли на публичное обсуждение. Оно продлится до 6 апреля.

Источник: КТК

Напомним, согласно проекту документа, в Казахстане могут запретить содержание невакцинированного и нестерилизованного животного. Также владельцев животных обяжут поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории.

Кроме того, в правилах указано, что владельцам животных планируют запретить оставлять их без присмотра на длительный срок: для собак - не более 12 часов, для кошек - не более 48 часов.

Кроме того, при выгуле домашних животных необходимо будет соблюдать следующие правила:

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 см и вес более 30 кг), должны находиться на поводке и в наморднике;

все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицы, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий длины 1,5 м, во избежание ДТП и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 м, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в случае необходимости владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

Правила также призваны оставить бесконтрольное разведение собак и кошек - их владельцы должны будут кастрировать или стерилизовать животных.

Добавим также, что с этого года в Казахстане действует горячая линия по жестокому обращению с животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014267-kazahstantsev-vozmutilo-predlozhenie-nadevat-namordniki-na-shpitsev-i-chihuahua-video/