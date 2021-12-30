Токаев подписал закон о защите животных

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Главой государства подписан закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Вместе с ним Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".

Напомним, что в декабре сенаторы приняли в двух чтениях проект закона "Об ответственном обращении с животными". Разработан он был в соответствии с поручением президента от 1 сентября 2020 года в рамках Послания народу Казахстана.

В соответствии с документом, вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Устанавливается, что осуществление вакцинации и стерилизации бродячих домашних животных проводится за счет средств госбюджета.

Как ранее рассказывал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Кроме того, использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта.

Также были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

Также, как ранее сообщалось, в рамках нового закона в Казахстане хотели запретить употреблять в пищу мясо собак и кошек и запретить собачьи бои. Жестокое обращение с животными предлагалось отнести к преступлениям средней тяжести.

Стоит отметить, что зоозащитники просили президента наложить вето на новый закон после его принятия парламентариями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949406-tokaev-podpisal-zakon-o-zaschite-zhivotnyh/