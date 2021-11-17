Владельцам контактных зоопарков в Казахстане дадут время, чтобы их ликвидировать

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона "Об ответственном обращении с животными", предусматривающий введение запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Документ направлен на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Законопроект устанавливает общие и специальные требования при обращении с животными, защиту животных от жестокого обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных.

"В ходе обсуждения законопроекта учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных выставок животных, дельфинариев, передвижных океанариумов.

Данная норма будет иметь отлагательный срок, с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации", - сказал депутат Александр Милютин.

Кроме того, для укрепления принципов гуманного обращения с животными депутаты внесли нормы по организации работы по просвещению и воспитанию у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Также уточнены компетенции:

уполномоченного органа - по разработке и утверждению правил вакцинации и стерилизации бродячих животных;

местных исполнительных органов - по определению мест, в которых запрещен выгул домашних животных, по организации учета домашних животных, организации мероприятий по регулированию численности бродячих животных.

Напомним, в прошлом году зоозащитники обратились к главе государства с просьбой закрыть единственный оставшийся в Казахстане дельфинарий. О необходимости нового законопроекта по защите животных президент заявил в своем прошлогоднем послании народу.

В сентябре того же года прежний министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил, что правительство разработало законопроект, где будет отражено требование о закрытии дельфинариев.

Тем не менее, в октябре этого года вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова заявила, что полного запрета дельфинариев, который рассматривался в правительстве, в новом законопроекте не предусматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942607-vladeltsam-kontaktnyh-zooparkov-v-kazahstane-dadut-vremya-chtoby-ih-likvidirovat/