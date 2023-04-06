По талонам и не более 300 литров: лимит на продажу дизеля ввели в Алматы

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за ажиотажного спроса, ограничения поставок, а также в связи с ремонтом на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в Алматы был введен лимит на продажу дизтоплива, передает сайт телеканала КТК.

Из-за введенного лимита, как сообщается, некоторым водителям приходится часами стоять в очереди.

Часть заправок в Алматы отпускает каждому водителю не более 300 литров. Кроме того, на ряде АЗС действует ограничение – горючее отпускают только по талонам и карточкам. При этом получить талон может не каждый водитель: сначала их закупают руководители транспортных компаний, после чего выдают сотрудникам.

В данной ситуации тяжелее всех оказалось дальнобойщикам, которые работают сами на себя, поэтому талонов у них нет. Им остается ждать на заправках других водителей, которые согласятся поделиться горючим.

"Стою на заправке. У кого есть талон, прошу по 10-20 литров солярки. Я еду далеко. Мне нужно 800 литров до Кызылорды. Два дня уже не могу найти солярку. На заправке говорят, только по талонам и карточкам", – рассказал Мансур Жумамурат.

Но даже при наличии талонов на некоторых заправках действует жесткий лимит: каждому из водителей продают не больше 300 литров дизтоплива. По словам самих водителей, есть также АЗС, на которых отпускают и того меньше.

Один из дальнобойщиков, Мурат Кулманов, рассказал, что смог залить только 200 литров – взять больше не позволил лимит. Однако, по его словам, такого объема ему не хватит для поездки на дальние расстояния.

"Я смог купить по карточке дизель за 230 тенге, 200 литров. Через 500 километров этот объем закончится. Теперь я не смогу выехать из Алматы. На заправках не говорят, когда солярки будет достаточно", – посетовал Кулманов.

В Алматы поставки ГСМ направляются сразу из трех заводов – Павлодарского, Атырауского и Шымкентского. Последний поставляет в город аж 40% объема. И как раз на Шымкентском заводе уже полмесяца идет ремонт, что стало одной из причин нехватки дизтоплива.

Кроме того, в Алматы заправляется большой поток транзитных и пригородных машин.

"Это мало, согласен, но есть другие заправки. Они могут дозаправиться на других заправках и, в общем и целом, набрать свою дизельную потребность. Сетями АЗС были внесены корректировки по отпуску дизельного топлива. И они сейчас в первую очередь отпускают топливо коммунальным службам, автобусным паркам, а далее уже отпускают автолюбителям", – рассказал замруководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Кайрат Нуркасымов.

Вчера мы писали, что после новости о повышении цен на топливо водители Алматы и Шымкента столкнулись с нехваткой дизтоплива.

Вчера новый глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев объяснил, из-за чего в Казахстане планируют повысить цены на горюче-смазочные материалы.

По его словам, для добычи нефти на месторождениях, с которых нефть идет на внутренний рынок, нужны достаточно большие затраты эксплуатационные и базовые, в том числе капитальные, по бурению дополнительных скважин.

"Это нефть с очень высокой себестоимостью. Нефть – она есть, но при переработке возникают затраты, которые должны быть компенсированы за счет цены продажи", – сказал он.

Источник: КТК

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

На днях в Минэнерго сообщили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Вскоре после этого на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа, согласно которому планируется установить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане.

Так, согласно документу, цены ожидаются следующие:

бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр.

При этом, как сообщалось, публичное обсуждение проекта продлится до 7 апреля. В случае его принятия он будет введен в действие с 12 апреля.

Тем временем глава правительства Алихан Смаилов заявил, что повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера. По его словам, если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время страна столкнется с нехваткой топлива.

Также Смаилов выразил мнение, что рост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015645-po-talonam-i-ne-bolee-300-litrov-limit-na-prodazhu-diztopliva-vveli-v-almaty/