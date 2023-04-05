Ужесточить требования к застройщикам в сейсмоопасных регионах предложили в МЧС

Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Глава МЧС Юрий Ильин на пленарном заседании мажилиса рассказал, что требуется для обеспечения сейсмической безопасности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ильин отметил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений.

Поэтому, по его словам, ситуация, которая произошла в Турции, заставила пересмотреть вопрос по обеспечению сейсмической безопасности.

"В Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах. Естественно, неукоснительное их соблюдение - это обязанность, прежде всего, проектных организаций и застройщиков.

Но, тем не менее, зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены, в том числе, из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении.

Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать и, наверное, потребует больших финансовых средств и, возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущих работы в сейсмоопасном регионе", - заявил Ильин.

Он также указал на необходимость вернуть МЧС функции по участию в приемке зданий в эксплуатацию.

"Мы поднимали вопросы и в предыдущем созыве, и поднимали вопросы в правительстве и Совете безопасности. Все-таки считаю, что, если МЧС отвечает за вопросы безопасность, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, нам необходимо возвращать норму, наделяющую (МЧС - прим. ред.) полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов. Зачастую мы приходим только через год на объект, который построили. А там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить", - констатировал глава МЧС.

Министр также добавил, что акимат Алматы инициировал проект по определению сейсмостойкости. В рамках этой работы планируется, что подразделение КазНИСА проведет не только визуальный осмотр, но и инструментальный анализ, для того, чтобы выявить нарушение определенных конструктивных особенностей зданий.

Последнее, по данным Ильина, позволит более детально определить качественное состояние любого здания.

"Институтом сейсмологии, который перешел в ведение МЧС, сейчас мы рассматриваем вопрос по приобретению современного оборудования, которое используется во многих странах мира. Оборудование по типу российской "Струны" - она позволяет дать заключение о том, выдержит это здание или не выдержит (землетрясения - прим. ред).

Дополнительно акиматом предусматривается привлечение экспертов, которые дают свои заключения, рассматривается вопрос привлечения специалистов Японии, чтобы анализ был более детальный и отвечал на 100% качеству", - резюмировал глава МЧС.

Сейсмическая безопасность в Казахстане

После нескольких разрушительных землетрясений в Турции, повлекших за собой человеческие жертвы, в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы.

В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.

Кроме того, вопрос сейсмической безопасности также вызвал интерес у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями может столкнуться южная столица в случае сильного землетрясения. Тем временем вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города.

Между тем вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы и какие районы наиболее опасны в случае сильного землетрясения.

В феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмобезопасности в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015516-uzhestochit-trebovaniya-k-zastroyschikam-v-seysmoopasnom-regione-predlagaet-mchs/