Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмобезопасности в Алматы

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, который рассказал о разработке нового Генплана города и предложил ряд мер по обеспечению сейсмобезопасности в мегаполисе. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы.

В январе текущего года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7% за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9%. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных подходах к разработке нового Генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.

Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Главе государства также был представлен промежуточный отчет по Плану действий по созданию городских "зеленых коридоров", который разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, президент был ознакомлен с ходом формирования автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны Алматы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.

Выступление Токаева на встрече с общественностью Алматы

Напомним, что 16 ноября 2022 года президент Казахстана выступил на встрече с общественностью города Алматы. В какой-то момент он критично высказался о планировке зданий и дорог в городе.

"Многочисленные нарекания вызывают неудобная планировка зданий и дорог. Так называемая точечная застройка, или "человейники".

Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города", — подчеркивал тогда глава государства.

При этом он указывал и на проблему заторов на дорогах мегаполиса. По его словам, многочасовые пробки негативно влияют как на самих горожан, так и на экологию мегаполиса.

Также глава государства подчеркивал, что особое внимание нужно уделять и транспортной доступности школ и детских садов, которые "в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей".

Тогда Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации", – говорил президент.

Кроме того, во время встречи глава государства раскритиковал цены на жилье в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010541-tokaev-odobril-mery-po-obespecheniyu-seysmicheskoy-bezopasnosti-v-almaty/