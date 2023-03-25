Быть готовыми оставить свои дома попросили жителей дачных массивов в Уральске из-за угрозы подтопления

Вода в реке. Кадр из видео: КТК

Резкий подъем уровня воды в Урале напугал жителей Уральска - дальнейший подъем грозит затоплением дачных массивов, где проживают тысячи людей, сообщает сайт телеканала КТК.

На реке, которая обычно освобождается ото льда к середине апреля, уже чисто. По информации корреспондентов, нижняя часть набережной в городе оказалась подтоплена - ситуация настораживает некоторых жителей.

В департаменте по ЧС региона отметили, что помимо постоянных гидропостов на реках Илек и Урал выставили восемь дополнительных - ведется круглосуточный мониторинг ситуации.

Корреспонденты обратили внимание, что долгие годы экологи и активисты били тревогу из-за слишком низкого уровня воды, грозящего пересыханием. Сейчас река наполнилась за счет местных талых вод, а с верховий сброс еще не начался.

В настоящий момент из-за ситуации с подъемом воды переживают местные дачники - их попросили быть готовыми покинуть дома в случае очередного резкого подъема воды.

"Вдоль рек расположены населенные пункты, список составлен, Список домов, список жителей, список дачных домов. И подготовлены планы экстренных действий по ликвидации в случае подтопления данных населенных пунктов", - прокомментировал ситуацию начальник управления ДЧС ЗКО Рауан Каиргалиев.

Источник: КТК.

Паводки на западе Казахстана

По информации специалистов, в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, буквально уходит под воду.

Накануне стало известно, что вслед за Кобдой режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района Актюбинской области. Здесь затопило жилые дома и соцобъекты.

В Западно-Казахстанской области с приходом весны тоже осложнилась ситуация. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет. В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014012-byt-gotovymi-ostavit-svoi-doma-poprosili-zhiteley-dachnyh-massivov-v-uralske-iz-za-ugrozy-podtopleniya/