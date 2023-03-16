Когда начнутся весенние каникулы у казахстанских школьников

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году казахстанские школьники будут отдыхать на весенних каникулах всего 9 дней. Новые даты каникул опубликовал официальный Instagram-аккаунт Министерства просвещения Казахстана.

Как сообщили в министерстве, весенние каникулы для школьников продлятся 9 дней – с 18 по 26 марта 2023 года включительно.

Отметим, что в прошлом году казахстанские школьники отдыхали весной 12 дней – с 19 по 30 марта, а в 2021 году весенние каникулы в школах начались 20 марта и закончились 1 апреля.

Напомним, еще в начале учебного года сообщалось, что в этом году длительность и осенних, и зимних, и весенних каникул будет сокращена, а сам учебный год – продлен до 31 мая.

Как объяснял тогда еще глава Минпросвещения Аймагамбетов, продление учебного года до конца мая позволит снизить нагрузку на учеников. К тому же, 1,5 миллиона детей будут переведены на 5-дневную учебную неделю, что даст им 36 выходных дней дополнительно.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Впервые о продлении учебного года в Министерстве просвещения заявили в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что такая мера позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

Позже в ведомстве подтвердили, что летние каникулы для казахстанских школьников станут на 5 дней короче.

Отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

15 августа в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

В январе этого года в Минпросвещения еще раз подтвердили, что последний звонок в казахстанских школах в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013095-kogda-nachnutsya-vesennie-kanikuly-u-kazahstanskih-shkolnikov/