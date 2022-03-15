Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников в Казахстане

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На этой неделе в школах Казахстана закончится третья учебная четверть и начнутся весенние каникулы. О том, сколько дней отдохнут казахстанские школьники, рассказал министр образования РК в своем официальном Telegram-канале.

"Скоро у наших школьников начнутся весенние каникулы. Они продлятся 12 дней, с 19 марта 2022 года по 30 марта 2022 года", – написал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, учеников младших классов, независимо от их социального статуса, пообещали обеспечить бесплатным питанием в алматинских школах.

Также, ранее сообщалось, что походами в музеи и национальные парки могут заменить некоторые школьные занятия в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960716-skolko-dney-prodlyatsya-vesennie-kanikuly-u-shkolnikov-v-kazahstane/