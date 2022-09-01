Опубликован новый график школьных каникул в Казахстане

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В новом учебном году у казахстанских школьников каникулы будут значительно короче: если раньше дети отдыхали не менее 30 дней, то теперь каникулярный период сократился до 25 дней.

Новый график школьных каникул опубликовал телеканал "Хабар 24".

Теперь осенние каникулы для школьников будут длиться с 31 октября по 6 ноября. Время зимних каникул также немного сократилось: они продлятся лишь по 8 января включительно.

Весной каникулы продлятся с 18 по 26 марта включительно. Летом же дети теперь будут отдыхать ровно три месяца – с 1 июня по 31 августа.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов объяснил продление учебного года до 31 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985589-opublikovan-novyy-grafik-shkolnyh-kanikul-v-kazahstane/