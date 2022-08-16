Аймагамбетов объяснил продление учебного года для школьников до 31 мая

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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов объяснил, с чем связано увеличение учебного года для школьников. Во время заседания правительства РК он отметил, что учебный процесс окончится 31 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, это позволит снизить нагрузку на учеников. К тому же, 1,5 миллиона детей будут переведены на 5-дневную учебную неделю, что даст им 36 выходных дней дополнительно.

"Был риск, что более 100 школ будут работать в три смены, но с введением данных нововведений будут работать в две смены. У нас высвободятся кабинеты, и дети, которые учатся во вторую смену, перейдут учиться в первую смену.

Это важно для родителей. 150 тысяч педагогов могут также использовать высвободившиеся дни по своему желанию", - заявил министр.

Он отметил, что такое нововведение не скажется на качестве образования.

Напомним, ранее сообщалось, что учебный год в школах продлят до 31 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983339-aymagambetov-obyasnil-prodlenie-uchebnogo-goda-dlya-shkolnikov-do-31-maya/