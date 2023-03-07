120 млрд тенге, изъятые у коррупционеров, могут направить на строительство школ в Казахстане

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил, что на деньги, изъятые у коррупционеров, будут построены десятки новых школ в Казахстане, передает сайт телеканала КТК.

"Документы, необходимые для строительства данных школ, уже имеются. Здесь есть как новые школы, так и на завершение строительства школ", – заявил министр.

Он отметил, что строить и ремонтировать школы за счет денег, которые были изъяты у коррупционеров, будут во всех регионах страны.

По последним данным Минфина, пока речь идет об общей сумме в 120 миллиардов тенге. Сейчас они находятся на специальном счету в казначействе. В первую очередь эти деньги будут направлены на расширение наиболее переполненных школ с трехсменным обучением.

Как сообщили корреспонденты телеканала, на указанную сумму планируется построить или капитально отремонтировать 70 школ.

Источник: КТК

Напомним, сегодня сообщалось, что жители одного из сел в Алматинской области возмутились отсутствием не только школ, но и других соцобъектов и благ цивилизации.

При этом ранее стало известно о том, что в другом селе Алматинской области – в селе Кошмамбет Алматинской области – дети учатся аж в четыре смены.

Отметим, что тратить деньги коррупционеров на строительство школ поручил президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев еще в своем сентябрьском послании народу.

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов.

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", – заявил тогда глава государства.

После этого сообщалось, что в Актюбинской области на эти деньги достроят школу.

Кроме того, 10 ноября премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

При этом в марте 2023 года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012116-120-mlrd-tenge-izyatye-u-korruptsionerov-mogut-napravit-na-stroitelstvo-shkol-v-kazahstane/