Школу достроят на изъятые у коррупционеров миллионы тенге в Актюбинской области

Ребенок с ранцем. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области в сентябре текущего года виновные в совершении коррупционных преступлений должностные лица возместили ущерб в сумме 197 млн тенге. Большая часть этих денег будет направлена на строительство школы. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что по согласованию с акиматом Актюбинской области принято решение об использовании большей части денег на завершение строительства школы в селе Кумжарган Мугалжарского района, которое было признано проблемным.

Учебное заведение планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе 1974 года постройки.

"Однако в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признания ее недобросовестным поставщиком школа так и не была запущена.

На данный момент к объекту привлечен новый поставщик, которому для завершения работ будет выделено 150 миллионов тенге", - рассказали в Антикоре.

Кроме того, часть возмещенных средств будет использована для строительства одной из самых крупных в стране workout-площадки в Актобе. В ведомстве отметили, что это придаст импульс развитию детского массового спорта.

Напомним, ранее президент Казахстана поручил тратить деньги коррупционеров на строительство школ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995611-shkolu-dostroyat-na-izyatye-u-korruptsionerov-milliony-tenge-v-aktyubinskoy-oblasti/