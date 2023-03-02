Сколько конфискованных у коррупционеров средств уже собрали на спецсчете

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что счет открыт в казначействе.

"В настоящее время на данном счете 120 млрд тенге", – заявил он.

Министр добавил, что к этому часу ожидают заявок от Минпросвещения.

"Мы будем ремонтировать те школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где нужно провести первоочередной ремонт, где нужно завершить определенные пристройки для расширения.

Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в регионы", – пояснил глава Минфина.

Напомним, в сентябрьском послании народу страны президент Казахстана заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

Осенью прошлого года стало известно, что при Минфине открыт специальный счет, на который будут поступать деньги, изъятые у коррупционеров. К ноябрю 2022 года на спецсчет поступило порядка 50 млрд тенге.

Тогда же премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что эти деньги будут направлены на строительство школ и пристроек к школам. В первую очередь средства будут выделены регионам, где есть дефицит ученических мест, школы с трехсменным обучением или школы в аварийном состоянии.

Позже стало известно, что в Актюбинской области должностные лица, виновные в совершении коррупционных преступлений, возместили ущерб на сумму 197 млн тенге. На эти деньги в регионе собирались достроить школу.

Добавим, что согласно Закону РК "О противодействии коррупции" в случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг в результате коррупционных правонарушений их взыскание осуществляется на основании решения суда.

Учет, хранение, оценка и дальнейшее использование сданного имущества осуществляются в порядке, установленном правительством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011446-skolko-konfiskovannyh-u-korruptsionerov-sredstv-uzhe-sobrali-na-spetsschete/