Для изымаемых у коррупционеров денег открыли спецсчет в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах сената заявил об открытии спецсчета для денег, которые были изъяты у коррупционеров. К этому часу туда поступило порядка 50 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов сообщил, что в соответствии с поручением главы государства были разработаны специальные нормы в Бюджетный кодекс, которые предусматривают открытие специального отдельного счета при Минфине, куда будут поступать деньги, конфискованные у коррупционеров.

"Правоохранительные органы обеспечивают эту работу и по тем коррупционерам, по которым есть соответствующее решение (суда – прим. ред.). Деньги будут поступать, и уже поступают, на специальный счет Министерства финансов.

Уже поступило порядка 50 млрд тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 мрлд тенге. И они будут направлены на строительство школ и пристроек к школам с тем, чтобы обеспечить дополнительные ученические места в тех регионах, где есть дефицит и где есть трехсменное обучение, где есть аварийное состояние школ", – пояснил премьер-министр.

Он добавил, что Министерство просвещения готовит соответствующую документацию для того, чтобы профинансировать дополнительно строительство школ.

При этом Смаилов подчеркнул, что эти суммы являются дополнительными к тем средствам, которые заложены в бюджете в национальный проект "Комфортная школа", которые в плановом порядке будут финансироваться.

"Специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам мы не будем, мы будем их выделять по факту поступления", – резюмировал глава правительства.

Напомним, что в своем послании народу страны президент Казахстана заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

В начале ноября сообщалось, что в Актюбинской области должностные лица, виновные в совершении коррупционных преступлений, возместили ущерб в сумме 197 млн тенге. Большая часть этих денег будет направлена на строительство школы.

В сентябре мы рассказывали о "школе-рекордсмене" в селе Косшы Акмолинской области, где открыли первый "Ы" класс.

Добавим, что согласно Закону РК "О противодействии коррупции" в случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг в результате коррупционных правонарушений их взыскание осуществляется на основании решения суда.

Учет, хранение, оценка и дальнейшее использование сданного имущества осуществляются в порядке, установленном правительством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996570-dlya-deneg-korruptsionerov-otkryli-spetsschet-v-kazahstane/