"10 лет обещают": без школ, дорог и электричества живут сельчане в Алматинской области (видео)

Село Теренкара. Кадр из видео: almaty.tv

Жители села Теренкара возмутились отсутствием школ и поликлиник, а также дорог, воды и электричества в их населенном пункте, передает телеканал Almaty.tv.

Сообщается, что в Кайнарском сельском округе 12 сел, но только в пяти из них есть школы. Люди вынуждены отправлять своих детей учиться в соседние поселки. Семь автобусов ежедневно перевозят более 650 школьников, при этом, по словам местных жителей, для большинства "трехсменка" давно стала нормой.

"Дети вынуждены учиться в Тонкерисе. Добираются они туда на автобусе, да и те ездят через раз. В связи с холодами дети обучались несколько месяцев (дома – прим. ред.). Ну как ученик первого класса сможет освоить знания, учась онлайн?" – возмутилась сельчанка Нуржамал Тажибекова.

"Знаний-то нет, можно и так сказать. Благо, в Тонкерисе есть школа, которая работает с явным перегрузом. Каждый год одно и то же. Вот уже десять лет обещают построить школу, поликлинику, но, увы, ничего как не было, так и нет", – заявил еще один житель села Теренкара.

Сельчане говорят, что чиновники уже третий год пытаются решить вопрос с "трехсменкой", но пока безуспешно.

"Почему вы не строите школы? На 8 сел одна школа всего!" – задала вопрос одна из жительниц сельскому акиму.

По словам чиновника, власти намерены построить школы в нескольких селах, но, правда, не во всех.

"В этом году по программе "Комфортная школа" предусмотрены средства на строительство школ в трех населенных пунктах – это микрорайон Айганым, село Жаналык, село Жалгамыс", – ответил аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев.

Как оказалось, земля, где планировалось построить школы была передана в частную собственность. Люди негодуют, и просят открыть хотя бы поликлинику.

"Медпункт – лишь одно название. Открыли его год назад, но это только на словах. Говорят, как потеплеет, обязательно откроют. А нам, как быть, простым людям, без медпомощи?" – продолжила Нуржамал Тажибекова.

"Ну как такое возможно? Ни школы, ни медпункта. Ходим, ищем человека, чтобы укол сделал", – добавил еще один раздосадованный сельчанин.

Впрочем, в селе есть и другие проблемы: отсутствие дорог, воды и электричества. Кроме того, уменьшаются и пастбищные угодья. Тем не менее, как сообщили корреспонденты телеканала, у акима ответ был готов только по школам и поликлинике.

"Два земельных участка для строительства есть, но находятся они в частных руках. С владельцами ведутся переговоры для выкупа. После получения земель попросим средства на подготовку проектов по строительству объектов", – сообщил Нурбол Есенбаев.

Отмечается, что, по словам чиновника, строительство школы, амбулатории и других благ цивилизации будет реализовано. Но вопрос, когда все появится, остается открытым.

Село Теренкара на карте. Скриншот: Google Maps

Добавим, что село Теренкара расположено в Кайнарском сельском округе Талгарского района Алматинской области.

Также напомним, что во время своего послания народу от 1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2025 году, благодаря проекту "Комфортная школа", будет полностью решена проблема школ, работающих в аварийном состоянии и обучающихся в три смены.

Как отмечал экс-министр образования Асхат Аймагамбетов, в рамках Национального проекта ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

строительство школ в рамках ГЧП (государственно-частное партнерство);

выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;

целевое строительство школ через единого оператора.

При этом ранее сообщалось о том, что в другом селе Алматинской области – в селе Кошмамбет Алматинской области – дети учатся аж в четыре смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011985-10-let-obeschayut-bez-shkol-dorog-i-elektrichestva-zhivut-selchane-v-almatinskoy-oblasti-video/