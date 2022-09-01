Токаев поручил тратить деньги коррупционеров на строительство школ

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Казахстана в своем послании народу страны заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый школьник должен иметь достойные условия для учебы. Над этим будет работать проект "Комфортная школа", которая решит вопрос аварийных и трехсменных школ.

Для увеличения строительства школ в Казахстане Токаев предложил тратить на их строительство деньги коррупционеров.

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов.

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", – заявил президент.

Также Токаев сегодня заявил о том, что в построении справедливого Казахстана важную роль будут играть школьные учителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985729-tokaev-poruchil-tratit-dengi-korruptsionerov-na-stroitelstvo-shkol/