В четыре смены вынуждены учиться школьники в селе Алматинской области

Школа. Иллюстративное фото: Compassionate Eye Foundation / Robert Daly / OJO Images / Getty Images

Дети в селе Кошмамбет Алматинской области учатся в четыре смены и возвращаются домой уже затемно. Родители жалуются, что единственная в селе школа перегружена, передает Almaty TV.

От четырехсменки устали и сами школьники, и их родители. Они подчеркивают, что одной школы на большое село недостаточно. Кроме того учиться сюда приезжают также из соседних жилых массивов.

"Куда нам обращаться? Все эти люди желают только одного – решить проблему. Сколько можно учиться в 4 смены?! А что будет завтра, когда наши внуки подрастут?! Куда им идти?! Они же попросту не влезут в эту школу!"- возмутилась ситуацией жительница села Кошмамбет Латипа Абдрахменова.

Родители также отмечают, что из-за нескольких смен у детей ухудшилась успеваемость. Местные жители просят снизить нагрузку на школу.

К слову, педагогов родители не винят, понимая, что давать качественное знания в переполненных классах - невозможно.

О ситуации с нехваткой мест высказались и учителя.

"Мест совсем не хватает. Добавляем парты в классы, педагоги свои места детям отдают, чтобы хоть как-то выйти из ситуации. Уроки проводим также по 40 минут, их количество нельзя урезать, даже если такая нагрузка. Стараемся изо всех сил научить ребятишек. Но, признаться, в переполненном классе сложно преподавать", - поделилась учитель средней школы Сауле Байбатыркызы.

Как отметили корреспонденты, данная школа рассчитана на 600 учащихся, однако в ней учатся почти 2400 детей.

О ситуации высказались и местные власти - в районном отделе образования заверили, что территория под новый образовательный объект определена. Вот только дату начала стройки в ведомстве не уточнили.

"У нас в Карасайском районе есть 12 трехсменных школ. Имеется нехватка ученических мест. Поэтому, сейчас запланировано строительство еще 12-ти школ. Территория определена. Работы по строительству трех из них уже начаты. По остальным ведутся подготовительные работы. В селе Кошмамбет также обязательно будет построена школа на 1200 мест", - сообщила исполняющая обязанности главы отдела образования Карасайского района Асель Еркинбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005897-v-chetyre-smeny-vynuzhdeny-uchitsya-shkolniki-v-sele-almatinskoy-oblasti/