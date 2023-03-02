Жителей Алматы предупредили об угрозе подтоплений

Лужи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил жителей города об угрозе подтопления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Алматы синоптики объявили штормовое предупреждение – в городе ожидается дождь и мокрый снег, а также повышение температуры воздуха, что может привести к подъему уровня воды в реках.

"В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температуры воздуха с 3 по 5 марта (четверг-суббота) в городе Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды в реках, при этом возможны разливы и затопления", – говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы завтра днем ожидается +14...+16 градусов, ночью температура воздуха ожидается в пределах +2...+4 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

Паводки в Казахстане

С начала февраля некоторые регионы Казахстана страдают от паводков и подтоплений. Так, в начале февраля в Туркестанской области подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС с высоты. Через пару дней после этого талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области.

В середине февраля из-за обильных дождей залило улицы Шымкента. Воду с улиц откачивали больше 170 рабочих и несколько десятков единиц техники. Недавно жители села в Алматинской области заявили, что боятся обрушения своих домов. По их словам, фундаменты многих строений размыло талыми водами, а в стенах построек образовались трещины. В акимате заявили, что предупреждали сельчан заранее.

На днях глава МЧС Юрий Ильин заявил, что подтоплениям, случившимся в начале месяца в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. При этом, он предупредил, что в этом году паводок в Казахстане может быть масштабным.

Как вести себя при паводке

Как сообщается на сайте ДЧС Алматинской области, что паводок – это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112. При угрозе по поступившему сигналу следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011540-zhiteley-almaty-predupredili-ob-ugroze-podtopleniya/