Ветер с порывами до 28 м/с ожидается в четверг в нескольких регионах Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

2 марта в ряде казахстанских регионов ожидается сильный ветер, гололед и осадки. Синоптики объявили штормовые предупреждения, сообщается на официальном сайте "РГП Казгидромет".

В Астане завтра ожидается гололед. Ветер юго-западный, временами порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Улытауской области прогнозируются низовая метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и востоке Актюбинской области ночью также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются дождь, снег и гололед. На западе региона ожидается низовая метель. В целом скорость ветра будет доходить до 15-20 м/с, но на севере и востоке области – до 23-28 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области будет дуть юго-западный ветер 15-20 м/с. При этом днем возможны порывы до 23 м/с.

Кроме того, 2 марта ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, а на юге региона – осадки в виде дождя и снега. Ночью на большей части, днем на востоке и юге области будет наблюдаться низовая метель. На юге также сохранятся туман и гололед. Ветер юго-западный, ночью – до 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы до 23 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололед. Ночью на западе, а днем – на севере области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью 2 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере и юге также возможна низовая метель. На востоке региона ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на большей части области порывы 23-28 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, западе Абайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), а также низовая метель и гололед. На большей части области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, но в центре могут доходить и до 25 м/с.

При этом днем на севере и западе Восточно-Казахстанской области также ожидается дождь, низовая метель и гололед. На севере, западе и в центре региона синоптики прогнозируют порывы ветра до 25 м/с.

2 марта на большей части Павлодарской области ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на юге и западе области – порывы до 23-28 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011402-veter-s-poryvami-do-28-ms-ozhidaetsya-v-chetverg-v-neskolkih-regionah-kazahstana/