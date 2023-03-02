Дождь, порывистый ветер и до +21 градуса прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана

Люди с зонтами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 2 марта, в Астане и Шымкенте ожидается сильный ветер, а в Алматы синоптики обещают теплую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается +11...+13°C, ночью температура воздуха опустится до +2...+4°C. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте днем термометры поднимутся до +19...+21°C, ночью похолодает до +6...+8°C. Осадков здесь также не ожидается, однако из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.

В Астане ожидается дождь, днем температура воздуха составит от 0 до -2°C, ночью - 6-8°C мороза. В столице, как и в Шымкенте, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра со скоростью до 15-20 м/с и гололеда.

Отметим, что штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда объявлено еще в ряде регионов страны.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011407-dozhd-poryvistyy-veter-i-do-21-gradusa-prognoziruyut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/