В Алматы грузовик угодил в глубокую дыру в асфальте (фото, видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В одном из популярных алматинских пабликов в Instagram опубликовали фото и видео застрявшего в большой яме грузового автомобиля. В описании к посту один из жителей района пожаловался на то, что дыра постепенно увеличивается в размерах.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте "Kris P Brothers Almaty", видно, как грузовой автомобиль передним колесом провалился в глубокую дыру на дороге и не может из нее выбраться.

"Глубина большая. Турксибский район, микрорайон "Маяк" по улице Топчиева, 55", – гласит подпись к видео.

В описании также отмечается, что дыра с каждым днем становится больше.

"В прошлом году копали (в этом месте – прим. ред.), проводили воду, проводили канализацию", – говорит автор видеоролика, снимая дыру на дороге.

В комментариях под видео случившееся прокомментировал Аппарата акима Турксибского района Алматы.

"Подрядной организацией уполномоченного органа Управления энергетики и водоснабжения города Алматы будет произведена подсыпка участка. Подсыпка и утрамбовка будет проведена в качестве временной меры для организации проезда транспорта. Асфальтирование будет произведено по мере наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении Аппарата акима Турксибского района.

В ноябре прошлого года в одном из районов Алматы в яму на дороге провалился автобус.

Данный район в Алматы был переименован в Турксибский 12 декабря 1995 года в связи с празднованием Дня Независимости РК и предстоящим 70-летием строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, говорится на официальном сайте Аппарата акима. До этого носил название Октябрьский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010974-v-almaty-gruzovik-ugodil-v-glubokuyu-dyru-v-asfalte-foto-video/