В Алматы грузовик угодил в глубокую дыру в асфальте (фото, видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В одном из популярных алматинских пабликов в Instagram опубликовали фото и видео застрявшего в большой яме грузового автомобиля. В описании к посту один из жителей района пожаловался на то, что дыра постепенно увеличивается в размерах.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте "Kris P Brothers Almaty", видно, как грузовой автомобиль передним колесом провалился в глубокую дыру на дороге и не может из нее выбраться.

"Глубина большая. Турксибский район, микрорайон "Маяк" по улице Топчиева, 55", – гласит подпись к видео.

В описании также отмечается, что дыра с каждым днем становится больше.

"В прошлом году копали (в этом месте – прим. ред.), проводили воду, проводили канализацию", – говорит автор видеоролика, снимая дыру на дороге.

В комментариях под видео случившееся прокомментировал Аппарата акима Турксибского района Алматы.

"Подрядной организацией уполномоченного органа Управления энергетики и водоснабжения города Алматы будет произведена подсыпка участка. Подсыпка и утрамбовка будет проведена в качестве временной меры для организации проезда транспорта. Асфальтирование будет произведено по мере наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении Аппарата акима Турксибского района.

В ноябре прошлого года в одном из районов Алматы в яму на дороге провалился автобус.

Напомним, в начале марта 2021 года на пересечении улиц Толе би и Муратбаева образовалась огромная яма. Фото и видео с места появились в соцсетях. Вскоре стало известно, что компании, которые были ответственны за строительство инженерных сетей на пересечении данных улиц, наказали.

В конце апреля 2021 года алматинцы в соцсетях сообщили, что в парке "Дружба" убирают асфальт, который не пролежал и полугода. В Управлении зеленой экономики рассказали, что в парке выявили дефекты тротуарной дорожки.

В июле прошлого года в Казнете распространилось фото лежащего на дороге колеса в Алматы, закатанного в асфальт. В Управлении городской мобильности объяснили, что колесо на это место положили жители для отметки месторасположения люка.

"На следующий день откопали люк и подняли до необходимой отметки с последующим бетонированием и асфальтированием", – пояснили в ведомстве.

В августе 2022 года пятерых чиновников привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное состояние дорог в Алматы.

В конце прошлого года в МИИР рассказали, что лучшее состояние местных дорог наблюдается в трех областях Казахстана – Мангистауской, Жамбылской и Алматинской. А худшее – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.

Недавно стало известно, что в дорожной сфере РК выявили многомиллиардные хищения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2010974-v-almaty-gruzovik-ugodil-v-glubokuyu-dyru-v-asfalte-foto-video/