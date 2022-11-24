"Никогда не делали дороги": автобус провалился в яму на дороге в Алматы (фото)

Автобус провалился в яму в Алматы. Фото: instagram.com/kris.p_kz

Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на некачественное дорожное покрытие. В соцсетях появилось фото автобуса, одно из колес которого провалилось в яму в асфальте. На жалобу ответили в городском управлении энергетики и водоснабжения.

В Instagram-сообществе kris.p_kz появилась публикация с жалобой от жителей микрорайона Мадениет Алатауского района города Алматы.

Авторы поста показали фотографии, на которых заметен автобус №122, провалившийся одним колесом в яму на обочине дороги. Также на кадрах видны и другие провалы в асфальтовом покрытии.

"Что творится у нас в микрорайоне Мадениет (Рахат), Алатауский район. Все проваливается. Никогда не делали дороги, только латали, и то, так себе. И то, только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать! У нас даже обочины нет, ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут", – написали возмущенные жители.

В комментариях к публикации на жалобу ответили представители Управления энергетики и водоснабжения города Алматы и принесли свои извинения.

"В настоящее время наши специалисты выехали по указанному в обращении адресу. Место провала огорожено сигнальной лентой, в ближайшее время будут проведены работы по подсыпке.

Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении ведомства.

Также в управлении отметили, что по их заказу подрядная организация ТОО "Связьстроймеханизация" в 2019 году завершила строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в данном микрорайоне.

"В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавщихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательствах", – добавили представители ведомства.

Микрорайон Мадениет на карте Алматы. Скриншот: 2GIS

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1998780-nikogda-ne-delali-dorogi-avtobus-provalilsya-v-yamu-na-doroge-v-almaty-foto/