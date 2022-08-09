Пятерых чиновников наказали за плохие дороги в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

5 должностных лиц привлечены к административной ответственности за неудовлетворительное состояние дорог в Алматы. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

В южной столице прошел месячник "Безопасная дорога". О его итогах рассказали в административной полиции.

Так, во время месячника были задержаны два водителя автобусов, которые не имели права управлять общественным транспортом. Их отстранили от работы.

"При проверке документов в водительских удостоверениях отсутствовала категория, допускающая к управлению общественным транспортом. В этих действиях усматривается вина как самих водителей, так и руководства автопредприятий, проявивших бесконтрольность и, по сути, халатность, которая могла бы стоить жизни и здоровья людей. К нарушителям приняты меры", – проинформировал замглавы Управления адмполиции ДП Даулет Сейткулов.

Кроме того, в дни проведения отработки было выдано 55 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений. Пятерых чиновников привлекли к адмответственности по трем статьям.

На аварийно-опасных участках дополнительно установили 233 дорожных знака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982345-pyateryh-chinovnikov-nakazali-za-plohie-dorogi-v-almaty/