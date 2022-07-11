Лежащее на дороге колесо закатали в асфальт в Алматы (видео)
Опубликовано:
В соцсетях распространили фотографию дорожного покрытия, сделанную в микрорайоне Акбулак. На фото видно, что в асфальт закатали колесо от автомобиля. Ситуацию прокомментировали в управлении городской мобильности Алматы.
Снимки появились в Telegram-канале Qumash. На опубликованных снимках видно, что асфальт постелили поверх колеса, которое лежало на дороге.
"Хейтеры скажут: шиномонтаж", - пошутил автор.
Корреспонденту NUR.KZ в управлении городской мобильности Алматы сообщили, что во время процесса укладки асфальта по данной улице жители сообщили о наличии здесь металлического люка.
Отмечается, что при подготовке дорожного основания люк не был обнаружен в связи с тем, что колодец находился на большой глубине.
"Жители для отметки месторасположения люка положили колесо. На следующий день откапали люк и подняли до необходимой отметки с последующим бетонированием и асфальтированием", - пояснили в ведомстве.
Также добавили, что в настоящее время совместно с техническим надзором и жителями повторно обследуются улицы в микрорайоне Акбулак для выявления существующих люков после строительства инженерных сетей.
Как отметили в ведомстве, данный вопрос взят на контроль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977883-lezhaschee-na-doroge-koleso-zakatali-v-asfalt-v-almaty-video/