Лежащее на дороге колесо закатали в асфальт в Алматы (видео)

Фото с места событий: t.me/qumash_kz

В соцсетях распространили фотографию дорожного покрытия, сделанную в микрорайоне Акбулак. На фото видно, что в асфальт закатали колесо от автомобиля. Ситуацию прокомментировали в управлении городской мобильности Алматы.

Снимки появились в Telegram-канале Qumash. На опубликованных снимках видно, что асфальт постелили поверх колеса, которое лежало на дороге.

"Хейтеры скажут: шиномонтаж", - пошутил автор.

Корреспонденту NUR.KZ в управлении городской мобильности Алматы сообщили, что во время процесса укладки асфальта по данной улице жители сообщили о наличии здесь металлического люка.

Отмечается, что при подготовке дорожного основания люк не был обнаружен в связи с тем, что колодец находился на большой глубине.

"Жители для отметки месторасположения люка положили колесо. На следующий день откапали люк и подняли до необходимой отметки с последующим бетонированием и асфальтированием", - пояснили в ведомстве.

Также добавили, что в настоящее время совместно с техническим надзором и жителями повторно обследуются улицы в микрорайоне Акбулак для выявления существующих люков после строительства инженерных сетей.

Как отметили в ведомстве, данный вопрос взят на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977883-lezhaschee-na-doroge-koleso-zakatali-v-asfalt-v-almaty-video/