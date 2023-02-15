Многомиллиардные хищения выявили в дорожной сфере Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Итоги проверок состояния автодорожной отрасли подвели в Генпрокуратуре РК – были выявлены многочисленные нарушения, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, в прессе ранее уже сообщалось о выявленных многочисленных фактах хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями.

По информации ведомства, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге.

На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, были арестованы и предстали перед судом руководство акимата района имени Г. Мусрепова и местной подрядной организации.

Суд установил, что ими были перечислены многомиллионные средства из госбюджета по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог, как выяснили прокуроры, является этап выбора поставщиков при государственных закупках.

После вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург-Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района (Акмолинская область).

Особое внимание надзорным органом было уделено пресечению необоснованных потерь бюджета.

Например, в районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.

Согласно выводам прокуроров, неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.

По этой причине Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.

Напомним, в конце 2022 года в Генпрокуратуре рассказали о хищениях при строительстве дорог в Казахстане. Десятки миллиардов тенге были похищены недобросовестными компаниями. По результатам проверки было возбуждено свыше 20 уголовных дел.

Отметим, недавно глава государства заявил, что качество дорог вызывает много вопросов. Он обратил внимание, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009492-mnogomilliardnye-hischeniya-vyyavili-v-dorozhnoy-sfere-kazahstana/