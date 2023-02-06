Подал заявку в 7 утра: скрин одобренного раньше старта программы автокредита объяснили в ФРП

Ключи от авто. Иллюстративное фото: freepik.com

На брифинге в Фонде развития промышленности прокомментировали скрин казахстанца, на котором время подачи на льготный автокредит указано как 07:00 - при этом старт приема заявок начался сегодня в 10:00, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поводу того, что пользователь Максат встал успешно в очередь, мы подтверждаем. Заявка была подана в 10:00, но не в 7:00. У нас есть скрин подтверждающий", - сообщил глава департамента фонда Сакен Сабитов.

Он также предположил, что выложенный в Сеть скрин мог быть отредактированным.

Напомним, сегодня в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки. Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Также в фонде напомнили, что свое льготное место успевшие подать заявку не могут кому-либо продать или уступить.

Между тем казахстанцы, которым в этот раз посчастливилось подать заявку, рассказали, как им это удалось.

Добавим, что программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки. Ранее стало известно, что с февраля подавать заявки на льготные автокредиты казахстанцы смогут онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008251-podal-zayavku-v-7-utra-skrin-odobrennogo-ranshe-starta-programmy-avtokredita-obyasnili-v-frp/