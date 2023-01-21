Инструкция: что нужно сделать, чтобы легализовать иностранное авто в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

С 23 января в Казахстане стартует легализация иностранных автомобилей. Как быстро и безошибочно пройти данную процедуру, объяснили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

С 23 января в Казахстане начнется легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто:

В первую очередь необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Автовладельцы, которые не имеют доступа к компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того как вы подали заявку и Вам было отказано, ехать в спецЦОН не следует: для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.

для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в спецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать спецЦОН, в который вы поедете на осмотр авто, указать дату и время. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при спецЦОНе за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение "ЦОН".

После успешного прохождения сверки Вы можете пройти в здание спецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит Вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.

После этого необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт – 4 313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

После оплаты в тот же день Вам будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что мероприятия по легализации иностранных автомобилей являются разовой акцией.

Утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации предъявляться не будут.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь.

Также ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами. А вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как в стране будут выявлять нелегализованные иностранные авто.

Также стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Еще мы публиковали номера сall-центров, куда жители страны могут обратиться, если у них возникли дополнительные вопросы по данной теме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006232-instruktsiya-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-legalizovat-inostrannoe-avto-v-kazahstane/