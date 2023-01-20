Казахстанец помог изобличить в коррупции экс-заместителя акима и получил 12 млн тенге

Деньги в кармане. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Атырауской области получил за сообщение о коррупции более 12 миллионов тенге. Благодаря чему был изобличен бывший заместитель акима региона. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

По информации ведомства, житель Атырауской области получил вознаграждение в размере 12,2 млн тенге за оказанное содействие в изобличении экс-заместителя акима региона. Это 10% от общей суммы взятки.

Всего в 2022 году поощрены 134 человека на сумму 40,6 млн тенге. Самые большие разовые выплаты были произведены в Атырауской и Кызылординской областях.

В соответствии с правилами, граждан, содействующих раскрытию коррупционных преступлений, поощряют после вынесения приговора в отношении лиц, о которых они сообщили.

При этом Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей. С 3 января текущего года данная категория людей попадает под программу защиты свидетелей.

"Сообщить о коррупционном факте может любой по телефону 1424 в Call-центр Антикора или посетить Antikor Ortalygy, которые открыты в будние дни с 9.00 до 17.00 в каждом территориальном департаменте", - отметили в ведомстве.

Здесь дополнили, что в 2022 году в Call-центр Антикора поступило более 27 тысяч звонков, из них 233 по фактам коррупционных правонарушений.

Досудебные расследования начаты по 37, в суд направлено - 18, прекращено - 20, по подведомственности направлены - 25.

Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

Напомним, в Атырауской области рассматривалось несколько уголовных дел в отношении заместителей акима региона.

В частности, перед судом предстал бывший первый заместитель главы Атырауской области Нурлан Таубаев. Его вместе с экс-руководителем управления строительства Тимуром Басаровым обвиняли в попытке получения взятки в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию нового больничного комплекса в Кульсары.

Суд признал обоих виновными и приговорил Нурлана Таубаева к 10 годам лишения свободы, Тимура Басарова - к 5 годам заключения.

Также рассматривалось дело в отношении экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Речь шла о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю. Бывшую чиновницу осудили на 7 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Она обжаловала приговор.

Перед судом представал и Кайрат Нурлыбаев. Заместителя акима региона обвиняли в растрате бюджетных средств путем незаконной выплаты субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному кооперативу "Бұйырғын". Но он был оправдан. После чего стал акимом Махамбетского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006139-kazahstanets-pomog-izoblichit-v-korruptsii-eks-zamestitelya-akima-i-poluchil-12-mln-tenge/