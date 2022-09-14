Оправданный замакима Атырауской области получил новую должность

Кайрат Нурлыбаев. Фото: gov.kz

Оправданный судом заместитель главы Атырауской области Кайрат Нурлыбаев получил новую должность. Он стал акимом Махамбетского района. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Атырауской области.

Глава региона Серик Шапкенов представил депутатам Махамбетского районного маслихата нового акима Кайрата Нурлыбаева. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК.

Кайрат Нурлыбаев начал свою карьеру в 1990 году в качестве рабочего строительного цеха племенного каракулеводческого завода "Гурьев". Затем был старшим референтом Хобдинского районного маслихата.

Также трудился ремонтником-техником центральных отопительных котлов в АО "Мукур".

С 1999 по 2003 годы занимал различные должности (специалист, заместитель акима округа, аким округа, заведующий отделом) в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района.

Потом до конца 2008 года работал на различных должностях в аппарате акима Курмангазинского района.

После чего до октября 2012 года был руководителем аппарата акима Индерского района.

Затем до 5 июня 2019 года занимал должность заместителя акима Индерского района.

С июня 2019 по январь 2021 года руководил управлением сельского хозяйства Атырауской области.

С января 2021 года по настоящее назначение был заместителем акима Атырауской области.

Напомним, Кайрата Нурлыбаева подозревали в растрате бюджетных средств путем незаконной выплаты субсидий в размере 83,7 млн тенге кооперативу "Бұйырғын". Однако суд его оправдал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1987774-opravdannyy-zamakima-atyrauskoy-oblasti-poluchil-novuyu-dolzhnost/