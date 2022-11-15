Бакытгуль Хаменова. Фото: azh.kz

Экс-заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой вынесли приговор. Ее признали виновной в получении взятки и лишили свободы на 7 лет с отсрочкой на 3 года, передает AtyrauPress.

Бывшего руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева тоже приговорили к 7 годам лишения свободы.

Директора ТОО "Балқыту" Умиртая Адамова осудили на 4 года лишения свободы. Они взяты под стражу в зале суда.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и главу управления культуры Акылбека Рыскалиева судили по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю. Еще один человек обвинялся в даче взятки.

Ранее Акылбек Рыскалиев заявил, что оговорил Бакытгуль Хаменову по указанию Антикора. Сама чиновница в суде настаивала на своей невиновности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997203-bakytgul-hamenovoy-vynesli-prigovor/