Экс-заместителю акима Атырауской области Нурлану Таубаеву вынесли приговор

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Сегодня, 17 мая, оглашен приговор бывшим первому заместителю акима Атырауской области Нурлану Таубаеву и руководителю управления строительства Тимуру Басарову, передает "Ак Жайык".

Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки и приговорил Нурлана Таубаева к 10 годам лишения свободы, Тимура Басарова - к 5 годам заключения.

Отбывать наказание бывшие чиновники будут в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение).

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, информация о задержании первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства появилась в сентябре 2020 года.

Борцы с коррупцией сообщили, что госслужащих заподозрили в попытке получения взятки в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию нового больничного комплекса в Кульсары.

Прокурор запрашивал 11 лет колонии для Нурлана Таубаева, а для Тимура Басарова - 8 лет и 5 месяцев лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969672-eks-zamestitelyu-akima-atyrauskoy-oblasti-nurlanu-taubaevu-vynesli-prigovor/