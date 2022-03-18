Суд оправдал замакима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева

Кайрат Нурлыбаев. Фото: azh.kz

Суд №2 Атырау оправдал заместителя акима региона Кайрата Нурлыбаева и заместителя председателя СПК "Бұйырғын" Нурлана Бисембаева. Об этом сообщается на официальном сайте Атырауского областного суда.

Кайрата Нурлыбаева обвиняли в том, что он, будучи руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области, используя свое служебное положение, в сговоре с заместителем председателя СПК совершили хищение 83,7 млн тенге.

Эти деньги были выданы в качестве субсидии. Половину из них, по мнению следствия, а это 41,9 млн тенге, присвоил Нурлан Бисембаев.

В суде установлено, что инвестиционная субсидия СПК выдана 4 траншами. Заявление о выдаче и одобрение экспертной организацией было получено до назначения Кайрата Нурлыбаева на должность руководителя управления сельского хозяйства.

Следствием не представлены доказательства наличия предварительного сговора между подсудимыми на хищение денежных средств.

Кроме того, Нурлан Бисембаев не является материально-ответственным лицом в СПК, в период получения первых трех субсидий не работал в организации и не был учредителем.

Подсудимые не присваивали средства, они были освоены. Птицефабрика, в которую вложили деньги, функционирует, налоги оплачивают своевременно.

К тому же выданная субсидия в размере 83,7 млн тенге полностью возращена в бюджет, в настоящий момент СПК по гражданскому иску задолженности не имеет.

"Суд признал обоих подсудимых невиновными, в связи с тем, что в их действиях не имеется состава преступления", - отметили в Атырауском областном суде.

За оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева подозревают в растрате бюджетных средств путем незаконной выплаты субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу "Бұйырғын".

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался замглавы СПК Нурлан Бисембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961488-sud-opravdal-zamakima-atyrauskoy-oblasti-kayrata-nurlybaeva/